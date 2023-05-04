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Ястремская выбила россиянку в 1/8 финала теннисного турнира в Испании

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Реус, Четверг 04 мая 2023 20:39
Ястремская выбила россиянку в 1/8 финала теннисного турнира в Испании Фото: Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Реусе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской в двух сетах завершился матч второго круга Catalonia Open в Реусе против Анны Блинковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Catalonia Open, 2-й раунд

Ястремская – Блинкова – 2:0 (6:4, 7:5)

В начале встречи соперницы сосредоточились на своих подачах. Ястремская даже в этом аспекте преобладала соперницу из РФ, выиграв два гейма "под ноль". А с середины сета на корте начались качели.

Украинка и россиянка принялись обмениваться брейками. В этой перестрелке верх взяла Ястремская, выигравшая три очка на подачах Блинковой. Нейтральная же представительница страны-агрессора ограничилась двумя.

В том же ключе стартовала и вторая партия. Оппонентки обменялись брейками и попытались вернуться к уверенной игре на собственных подачах. Украинская теннисистка с этой задачей справилась лучше. Она выиграла три "своих" гейма, а благодаря еще одному брейку получила стратегическое преимущество (5:2).

Впрочем, Ястремская довольно быстро растеряла гандикап. Однако, вовремя пришла в себя и сначала гарантировала себе тай-брейк, а потом еще и сумела избежать его. Сет и матч украинка завершила реализованным с первой попытки брейком.

В следующем раунде Ястремская встретится со швейцаркой Жил Тайхман. Их пути в этом году пересекались в Абу-Даби. Тогда швейцарская теннисистка победила в двух сетах. Зато недавно на Madrid Open Тайхманн потерпела поражение от украинки Цуренко.

К слову, накануне Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сен-Мало.

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