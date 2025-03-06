Ястремская на "тысячнике" в Индиан-Уэллсе: разбила китаянку и повторила лучший результат

Индиан-Уэллс, WTA 1000, первый круг

Даяна Ястремская - Юань Юэ - 6:2, 6:4

Украинка, которая в мировом рейтинге находится на 46-й строчке играла против 68-й в рейтинге WTA Юань Юэ из Китая. Это была первая встреча соперниц на корте. Впрочем, китаянка в текущем году уже дважды противостояла украинкам - на турнире в австралийском Брисбене она обыграла Марту Костюк, а затем уступила Ангелине Калининой.

На старте первого сета теннисистки обменялись победами в геймах. Затем, при счете - 2:2, Ястремская взяла четыре гейма подряд и выиграла первую партию. Во втором сете было сложнее. Украинка проиграла два гейма на своей подаче и проигрывала со счетом - 2:4. Но смогла собраться, снова выиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними - партию и весь матч. Встреча продолжалась 1 час и 26 минут.

Для Ястремской выход во второй раунд - это повторение личного рекорда в Индиан-Уэллсе. Ранее она дважды выходила здесь в эту стадию - в 2021 и 2023 годах. А в прошлом году - начала выступления сразу со второго круга.

Следующей соперницей одесситки станет Онс Жабер из Туниса. Сейчас она является 32-й ракеткой мира, однако три года назад была настоящим топом, находясь в рейтинге WTA на втором месте.

Ястремская первой из украинок сумела одержать победу на нынешнем турнире в Индиан-Уэллсе. 6 марта выступления здесь начнет Ангелина Калинина. А 7 марта сразу со второго круга стартуют Элина Свитолина и Марта Костюк.