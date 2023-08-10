ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ястремская пробилась в полуфинал "челленджера" в Польше

Новина українською →
Гродзиск-Мазовецкий, Четверг 10 августа 2023 15:41
Ястремская пробилась в полуфинал "челленджера" в Польше Фото: Даяна Ястремская одержала победу в Мазовецком воеводстве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила чешку Терезу Мартинцову в 1/4 финала соревнований в польском Гродзиске-Мазовецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Grodzisk Mazowiecki Challenger, 1/4 финала

Ястремская – Мартинцова – 2:1 (6:7, 6:2, 6:0)

Дебют встречи лучше удался чешской теннисистке. С брейком она повела 2:0, но украинка быстро сумела изменить ход событий. Уже через несколько геймов Ястремская оказалась впереди (4:2). Однако судьбу партии пришлось решать на тай-брейке.

Там удача от отечественной теннисистки отвернулась. Мартинцова быстро захватила инициативу и не дала сопернице возможности вернуться в игру. В конце концов 28-летняя чешка дожала Ястремскую и закрыла сет за 70 минут.

Однако украинка сполна взяла реванш в двух следующих партиях. Во второй оппонентки сначала играли на равных, но в середине второго сета Ястремская полностью перехватила инициативу. Со еще двумя брейками она быстро оторвалась в счете. В конце концов, Мартинцова набрала всего два пункта.

Третий сет стал полным бенефисом одесситки. Она потратила на партию всего 23 минуты и победила соперницу, не отдав ей ни одного пункта. С "баранкой" для Мартинцовой Ястремская пробилась в полуфинал, где встретится с представительницей Турции Сонмез.

К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины