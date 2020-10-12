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Стрілянина на автобусній зупинці в Росії: стали відомі деталі інциденту

Большеорловське, Понеділок 12 жовтня 2020 23:24
Стрілянина на автобусній зупинці в Росії: стали відомі деталі інциденту
Фото: Данило Монахов (NN.RU)
Автор: Артур Родивилов

Серед постраждалих від дій стрілка в Нижньогородській області Росії виявилася його бабуся. Жінка вижила і госпіталізована.

Про це повідомляє "Нижній Новгород Онлайн".

У власну бабусю юнак вистрелив до того, як влаштував хаотичну стрілянину по людях на вулиці.

У правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний у розстрілі людей захоплювався комп'ютерними іграми та вогнепальною зброєю, а також екстремальним індустріальним туризмом.

Раніше стало відомо, що чоловік відкрив стрілянину по автобусній зупинці в селищі Большеорловське Нижньогородської області, через що загинули три людини та ще троє були поранені.

У злочині підозрюється 18-річний Данило Монахов. Після стрілянини озброєний молодик втік у ліс. Зараз російська поліція веде його розшук.

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