Стрілянина на автобусній зупинці в Росії: стали відомі деталі інциденту

Фото: Данило Монахов (NN.RU)

Серед постраждалих від дій стрілка в Нижньогородській області Росії виявилася його бабуся. Жінка вижила і госпіталізована.

Про це повідомляє "Нижній Новгород Онлайн".

У власну бабусю юнак вистрелив до того, як влаштував хаотичну стрілянину по людях на вулиці.

У правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний у розстрілі людей захоплювався комп'ютерними іграми та вогнепальною зброєю, а також екстремальним індустріальним туризмом.

Раніше стало відомо, що чоловік відкрив стрілянину по автобусній зупинці в селищі Большеорловське Нижньогородської області, через що загинули три людини та ще троє були поранені.

У злочині підозрюється 18-річний Данило Монахов. Після стрілянини озброєний молодик втік у ліс. Зараз російська поліція веде його розшук.