"Страйк" за Херсон. Facebook блокирует контент украинских СМИ после жалоб россиян

Отметим, что это уже не первый случай, когда Facebook блокирует контент украинских СМИ, где упоминаются военные и успехи ВСУ на фронте. В данном случае причиной "страйка" стала новость с видео, опубликованным военными полка "Азов". На нем показано, как дети встречают украинских защитников в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

Редакция РБК-Украина просит помощи у своих читателей поддержать издание и распространить эту информацию, а также по возможности обратиться к администрации социальной сети с требованием прекратить блокировку страницы и тщательнее реагировать на жалобы по контенту украинских СМИ. Ведь зачастую эти жалобы исходят из страны-агрессора, но Facebook не учитывает это, блокируя страницы укрСМИ.