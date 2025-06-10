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Стратегическое изменение правил игры в Украине

Нью-Йорк, Вторник 10 июня 2025 11:10
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Стратегическое изменение правил игры в Украине Боєц із дроном (фото: facebook.com SecurSerUkraine)
Ян Бреммер
Ян Бреммер
Основатель и президент Eurasia Group и GZERO Media

Что означает украинская операция "Паутина" в контексте стратегической стабильности и как она может повлиять на дальнейший ход переговоров Украины с Россией – читайте в колонке основателя и президента Eurasia Group и GZERO Media Яна Бреммера.

 

1 июня Украина провела одну из самых экстраординарных асимметричных операций в современной военной истории. Используя беспилотники отечественного производства с видом от первого лица (FPV), развернутые из глубины российской территории, украинцы начали скоординированную атаку на несколько военных авиабаз некоторые из них расположены аж в Восточной Сибири, на границе с Монголией и в Арктике.

В результате операции "Паутина" было уничтожено или серьезно повреждено до 20 стратегических самолетов, включая ядерные бомбардировщики и самолеты раннего предупреждения. (Украина утверждает, что настоящее количество потерь может достигать 41.) Затем, всего через два дня, Служба безопасности Украины нанесла новый удар на этот раз взорвав подводную взрывчатку и повредив Керченский мост, критически важную железнодорожную и автомобильную артерию, соединяющую Россию с оккупированным Крымом. Послание Киева не могло быть более четким: мы можем быть намного меньше и слабее (по крайней мере, на бумаге), но мы можем нанести сильный удар, и мы можем сделать это из любой точки России.

Используя беспилотники собственного производства, которые стоят меньше, чем iPhone, украинские вооруженные силы вывели из строя стратегические бомбардировщики стоимостью более 100 миллионов долларов каждый многие из которых почти невозможно заменить из-за санкций и деградированной промышленной базы России. С коэффициентом окупаемости инвестиций 300 000 к одному, это была такая асимметричная операция, которая может перевернуть правила ведения современной войны.

Не менее важным, чем материальный ущерб, является то, что эти атаки показали: небольшая, но решительная и инновационная страна может развернуть дешевую, масштабируемую и децентрализованную технологию, чтобы бросить вызов гораздо более крупному, условно превосходящему противнику даже деградирующим элементам потенциала ядерной сверхдержавы для второго удара. Эти уроки отзовутся во всем мире, от Тайбэя до Исламабада.

Непосредственно, переворот на поле боя в Украине может бросить вызов основной стратегической презумпции, которая руководила мышлением российского президента Владимира Путина на протяжении более трех лет. С начала полномасштабного вторжения Путин сделал ставку на то, что он переживет Украину расшатает ее оборону, истощит поддержку Запада и дождется, когда политические ветры в Вашингтоне и Европе изменятся. Это предположение лежит в основе его отказа от серьезных переговоров. Но успех украинских беспилотников и диверсионных операций ставит под сомнение его теорию победы. Он показывает, что Украина не просто удерживает линию фронта или выживает в войне на истощение; она меняет поле боя и увеличивает расходы для России таким образом, что Кремль не ожидал.

Это смещение имеет значение, особенно в дипломатическом контексте. Время проведения кампании с использованием беспилотников всего за 24 часа до раунда переговоров между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле вряд ли было случайным. Действия Украины имели целью продемонстрировать, что она не ведет переговоры с позиции слабости и не поддается принуждению к плохой сделке. Хотя переговоры в Стамбуле были предсказуемо безрезультатными они длились чуть больше часа и отражали непримиримость позиций обеих сторон тот факт, что россияне появились на переговорах сразу после такого громкого конфуза, свидетельствует о том, что Кремль, возможно, начинает осознавать, что продолжение войны несет риски для России.

Безусловно, постоянное мирное урегулирование остается таким же далеким, как и раньше. Украина продолжает настаивать на безусловном прекращении огня, которое Россия категорически отвергает. В Стамбуле российские переговорщики предложили две одинаково неприемлемые альтернативы: либо Украина отступает с территорий, на которые претендует Россия, либо соглашается на ограничение своей способности к перевооружению, включая прекращение западной военной помощи.

Но демонстрация силы со стороны Украины дает России повод для продолжения переговоров и делает более ограниченные договоренности по крайней мере правдоподобными. При должном давлении со стороны Соединенных Штатов, скоординированного с европейскими союзниками, украинцы имеют больше шансов добиться 30-дневного прекращения огня, гуманитарного коридора или обмена пленными; и такое соглашение на первом этапе может превратиться в нечто большее и более долговечное.

В то же время, недавние победы Украины на поле боя также увеличивают риск опасной эскалации. Сдерживающий потенциал России был размыт. Красные линии Путина относительно расширения НАТО, использования западных вооружений, нападений на территории России неоднократно пересекались без серьезных последствий. Выставляя российского лидера слабым, это увеличивает риск того, что он будет вынужден прибегнуть к решительным ответным действиям, чтобы восстановить свой авторитет внутри страны и за рубежом.

Немедленная реакция России на недавние атаки будет примерно такой же: более мощные неизбирательные бомбардировки украинских городов и инфраструктуры. Но более тревожной является возможность того, что загнанный в тупик и униженный Путин может рассмотреть возможность тактического ядерного удара. Порог для такого крайнего шага все еще высок, не в последнюю очередь потому, что Китай, важнейший глобальный партнер России, решительно выступает против применения ядерного оружия. Но даже если этот сценарий остается маловероятным, он более вероятен, чем до 1 июня.

Более того, Путина ободряет вера в то, что Запад особенно Америка Дональда Трампа больше всего боится прямой военной конфронтации. Если он придет к выводу, что позиция России в войне становится несостоятельной, или что ее традиционное сдерживание разрушается, его расчеты могут измениться.

Украина только что напомнила Кремлю и миру что она может формировать события, а не только реагировать на них. Это не выведет ее на путь к победе и не приведет к окончанию войны. Но, показав, что она имеет рычаги влияния и что Россия может потерять больше, чем думал Путин, Украина изменила стратегическое уравнение и открыла узкое окно для дипломатии даже если эндшпиль остается таким же неуловимым, как и раньше. Альтернативой является более глубокий и непредсказуемый конфликт, который становится тем опаснее, чем дольше он затягивается.

Авторское право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

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