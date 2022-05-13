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Країна мародерів. У Зеленського відреагували на крадіжку українського зерна Росією

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 11:42
Країна мародерів. У Зеленського відреагували на крадіжку українського зерна Росією Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація стала країною варварів і мародерів. Це, зокрема, підтверджує крадіжка українського зерна для подальшого продажу в Сирію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країна варварів і мародерів. Спочатку - викрадені лізингові літаки, потім - унітази і нижня білизня. Тепер крадіжка українського зерна для продажу в Сирію і Ліван. Як низько впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?",- зазначив він.

Нагадаємо, раніше на супутникові знімки потрапили кораблі, які вивозять з окупованого Криму вкрадене українське зерно. Для транспортування вантажу використовуються три кораблі, один з них балкер "Матрос Позиніч".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія стала потрійним злочинцем, оскільки розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер вивозить українське зерно до Сирії.

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