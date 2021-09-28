Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
"Вчора я отримав СМС з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, яка написала мені, що найгірший сценарій для України зведений практично до нуля", - заявив міністр закордонних справ.
Міністр вважає, що хто б не стояв на чолі уряду Німеччини - коаліція буде збалансованою та сприятливою для України.
"Але ще раз наголошую, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати", - додав Дмитро Кулеба.