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Столтенберг о риске теракта на ЗАЭС: Россия должна вывести войска и предоставить доступ МАГАТЭ

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Пятница 07 июля 2023 15:08
Столтенберг о риске теракта на ЗАЭС: Россия должна вывести войска и предоставить доступ МАГАТЭ Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация должна вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и предоставить полный доступ МАГАТЭ для осмотра станции.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос, может ли НАТО задействовать 5 статью в случае теракта на ЗАЭС, Столтенберг отметил, что Альянс продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг станции.

"Это важно поскольку это самая большая АЭС в Европе. МАГАТЭ несут ответственность. У них есть мандат, чтобы обеспечить выполнение всех требований. Это сложно в условиях войны. На России лежит ответ", - отметил генеральный секретарь Альянса.

Столтенберг отметил, что сигнал НАТО заключается в том, что Россия не должна нападать на АЭС, вывести свои войска и предоставить полный доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"По их (экспертов МАГАТЭ, - ред.) словам не было видимых свидетельств о наличии мин, но не все они смогли проконтролировать. Призываем Россию обеспечить полный доступ", - отметил Столтенберг.

Риск теракта на ЗАЭС

По словам президента Владимира Зеленского, россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не видели доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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