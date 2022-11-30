Столтенберг озвучил условие для членства Украины в НАТО

Предварительным условием для того, чтобы начался процесс вступления Украины в НАТО, является ее победа в войне с Россией. Сейчас это приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время саммита Альянса в Бухаресте.

"Предварительным условием для того, чтобы этот вопрос (вступления Украины в НАТО - ред.) вообще был на столе, - это чтобы Украина победила и мы ей в этом помогаем. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, топливом, всем, что нужно украинцам для самообороны", - отметил Столтенберг.

Он призвал страны НАТО мобилизоваться для поддержки Украины в ее победе, насколько это возможно. В частности, это касается военного, экономического, финансового и гуманитарного вопроса.

"Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", - сказал Столтенберг.

По его словам, необходимо развивать как политическое, так и практическое партнерство с Украиной, в частности, перейди от советских образцов к вооружению украинских сил по стандартам НАТО.

"Это усилит институции Украины, поможет ей перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости и также поможет ей приблизиться к членству (в Альянсе - ред.)", - подытожил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. После чего ее поддержали в этом ряд стран-членов.

Добавим, в Пентагоне ранее заявили, что США поддерживают политику "открытых дверей" в НАТО. Однако решение о возможном вступлении Украины должны принять все страны-участницы блока.

Ранее РБК-Украина разъяснило процедуру вступления в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.