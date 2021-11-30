Столтенберг відреагував на майбутні навчання Білорусі та РФ біля українського кордону
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував майбутні навчання Білорусі та Росії біля українського кордону. Він заявив, що проводити військові навчання на своїй території - це право будь-якої країни, однак вони повинні бути досить відкритими, відповідно до існуючих домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Росія і Білорусь, звичайно, мають право використовувати сили на своїй власній території і вести навчання для своїх сил. Але якщо вони це роблять, то повинна бути транспарентність, прозорість, і необхідно уникати провокацій. Ми зараз спостерігаємо брак транспарентності, бачимо незвичайну концентрацію сил і дуже агресивну риторику", - заявив Столтенберг.
При цьому він додав, що існують національні угоди-документи, які регулюють те, наскільки країни в Європі повинні бути транспарентні у своїй військовій активності, включаючи військові навчання.
"Це виклик, ми бачимо посилення військової присутності Росії, нарощування сил і цинічне використання мігрантів і вразливих людей режимом Лукашенка, який таким чином здійснює тиск на інші країни", - підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь планує з Росією у 2022 році провести військові навчання поблизу українського кордону.