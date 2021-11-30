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Столтенберг відреагував на майбутні навчання Білорусі та РФ біля українського кордону

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Вівторок 30 листопада 2021 20:55
Столтенберг відреагував на майбутні навчання Білорусі та РФ біля українського кордону Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував майбутні навчання Білорусі та Росії біля українського кордону. Він заявив, що проводити військові навчання на своїй території - це право будь-якої країни, однак вони повинні бути досить відкритими, відповідно до існуючих домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Росія і Білорусь, звичайно, мають право використовувати сили на своїй власній території і вести навчання для своїх сил. Але якщо вони це роблять, то повинна бути транспарентність, прозорість, і необхідно уникати провокацій. Ми зараз спостерігаємо брак транспарентності, бачимо незвичайну концентрацію сил і дуже агресивну риторику", - заявив Столтенберг.

При цьому він додав, що існують національні угоди-документи, які регулюють те, наскільки країни в Європі повинні бути транспарентні у своїй військовій активності, включаючи військові навчання.

"Це виклик, ми бачимо посилення військової присутності Росії, нарощування сил і цинічне використання мігрантів і вразливих людей режимом Лукашенка, який таким чином здійснює тиск на інші країни", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь планує з Росією у 2022 році провести військові навчання поблизу українського кордону.

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НАТО Російська Федерація Білорусь Єнс Столтенберг Військові навчання
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