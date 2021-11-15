Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО

У НАТО пояснили, чому Україна досі не є членом Альянсу. Україна не є членом НАТО, але йдеться про зміцнення партнерства і тісну співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга у програмі "Axios on HBO" на американському телеканалі HBO .

Генсек пояснив, що оскільки Україна ще не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону - п'ятої статті Вашингтонського договору (напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх)

"Щоб бути членом НАТО потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією", - уточнив Столтенберг.

Однак він додав, що, для того щоб стати повноправним членом, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу, зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу в Альянс.