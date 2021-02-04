Сутички під телеканалом "НАШ": чотирьох учасників затримали

Фото: сутички під телеканалом "НАШ" (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали чотирьох учасників сьогоднішніх сутичок під телеканалом "НАШ" у Києві. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок поблизу приміщення телеканалу.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ в Telegram-каналі.

Як стверджують у міністерстві, окремі учасники акції біля телеканалу не відреагували на вимоги та попередження правоохоронців та "вдалися до протиправних дій".

"У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції. Наразі ситуація біля телеканалу спокійна. Робота телеканалу не блокується", - сказали в МВС.

Зараз правоохоронці проводять з учасниками акції протесту превентивні роботу.

Нагадаємо, сьогодні біля телеканалу "НАШ" в Києві влаштували акцію протесту з вимогою припинення його роботи. Під час акції сталися сутички між учасниками та правоохоронцями.

Крім того, пізніше учасники акції протесту перекрили рух вулицею Жилянська, на якій розташоване приміщення телеканалу "НАШ". Також у мережі з'явилося відео, на якому поліція розпилює щось схоже на сльозогінний газ.