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В столице устроили реабилитационное мероприятие для раненых бойцов, - Кличко

Четверг 08 августа 2024 21:10
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В столице устроили реабилитационное мероприятие для раненых бойцов, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Киеве на Оболонском острове состоялось мероприятие по социально-психологической реабилитации для раненых военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня, уже традиционно, устроили мероприятие по социально-психологической реабилитации для наших военнослужащих. В этот раз, по их просьбе, были рыбалка, отдых на пляже, прогулка по Оболонскому острову и мосту-Волне. Военные, имеющие травмы, ампутации и последствия ПТСР находясь в больницах, не имеют возможности самостоятельно отправиться на природу. Удобный трансфер для них обеспечило городское Социальное такси. того же пребывание на природе снижает уровень стресса", - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что городские власти Киева организовали для раненых бойцов реабилитационное мероприятие "Рыбалка с пикником", о котором просили бойцы на одной из встреч с Виталием Кличко.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице создается современный Берлинско-Киевский центр протезирования. О помощи в создании такого центра Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером.

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Виталий Кличко Киев
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