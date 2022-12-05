ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В столице Монголии продолжаются протесты против правительства, есть пострадавшие

Новина українською →
Монголия, Понедельник 05 декабря 2022 17:10
В столице Монголии продолжаются протесты против правительства, есть пострадавшие Фото: в Монголии третий день подряд проходят протесты против правительства (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В столице Монголии городе Улан-Батор третий день продолжаются протесты против правительства, связанные с кражей угля почти на 13 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на монгольское новостное агентство Sonin.

Как сообщают СМИ, причиной протестов стал коррупционный скандал, связанный с воровством угля на 12,9 млрд долларов. Этот уголь объемом 6,5 млн тонн должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Однако китайская сторона направила властям Монголии данные политиков, причастных к хищению, и теперь демонстранты требуют назвать их и наказать.

СМИ сообщают, что протестующие штурмуют Дворец правительства. Силовикам удалось отразить первую попытку штурма, однако протестующие не разошлись и пробились в здание. Сегодня, 5 декабря, толпа ворвалась в здание парламента. Четырех сотрудников службы безопасности Дворца правительства обезглавили. Началась давка, в которой по меньшей мере несколько человек были раздавлены.

Государственный секретарь Министерства юстиции П. Сайнзориг сообщил, что принято решение о силовом разгоне демонстрации. Если в течение двух часов митингующие не разойдутся, издан приказ об их силовом разгоне. Он также сообщил, что около 90% собравшихся на площади - студенты, также есть несовершеннолетние.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Киеве был презентован механизм борьбы с коррупцией во время военного положения.

Ранее мы писали, что Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело о подозрении в коррупции в отношении экс-президента Игоря Додона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
коррупция Митинг
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии