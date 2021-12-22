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У столиці Індії заборонили святкування Різдва і Нового року через "Омікрон"

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Нью-Делі, Середа 22 грудня 2021 20:51
У столиці Індії заборонили святкування Різдва і Нового року через "Омікрон" Фото: влада столиці Індії заборонила святкувати Різдво і Новий рік (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада столиці Індії Нью-Делі заборонила масові заходи на Різдво і Новий Рік. У місті побоюються поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ніякі культурні заходи і збори не можуть проводитися для святкування Різдва або Нового року на території національної столиці Нью-Делі", - цитує агентство заяву управління з ліквідації стихійних лих індійської столиці.

У Міністерстві охорони здоров'я Індії заявили, що в країні поки не зафіксований жоден випадок смерті серед інфікованих "Омікроном", і більшість випадків зараження цим штамом протікає без важких симптомів. При цьому у відомстві підкреслили, що число хворих новим варіантом коронавірусу різко зростає протягом останніх днів.

На цьому тлі уряд Індії закликав владу Штатів підготуватися до сплеску інфекції і дало їм право на введення обмежень, в тому числі на проведення культурних заходів, зборів.

Нагадаємо, на початку грудня через загрозу поширення штаму "Омікрон" Японія внесла Індію до списку країн, в'їжджають з яких піддаються більш суворому контролю.

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