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У столиці демонтують пам'ятник дружби Києва і Москви. Його передадуть до музею тоталітаризму

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Києва, Четвер 08 липня 2021 14:44
У столиці демонтують пам'ятник дружби Києва і Москви. Його передадуть до музею тоталітаризму Фото: у столиці демонтують пам'ятник дружби Києва і Москви (wikimapia.org)
Автор: РБК-Україна

У Києві демонтують пам'ятник дружби з російською столицею Москвою. Після його передадуть в музей тоталітаризму, але до того часу він буде перебувати на зберіганні в Голосіївській районній адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через численні звернення громадян у Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлений у сквері на вулиці Маршала Якубовського", - йдеться в повідомленні.

Рішення про демонтаж пам'ятника дружби підтримали 80 депутатів Київської міської ради.

"З метою забезпечення інтересів громади столиці виникла необхідність щодо демонтажу пам'ятного знаку. Адже в результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів і норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Київській міськраді зазначили, що пам'ятні знаки на честь дружби Росії та України втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс.

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