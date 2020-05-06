Stolitsa Group планує отримати контроль над 76,75% ринку "Столичний"

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Метою викупу є розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку, а також реструктуризація боргів

Група компаній Stolitsa Group має намір звернутися до Антимонопольного комітету України з заявою щодо надання дозволу на набуття контролю над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний". Про це йдеться у заяві на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Як зазначається на сайті, Stolitsa Group протягом трьох місяців завершить придбання 54,25% статутного капіталу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний", у зв’язку з чим звертається до Антимонопольного комітету України з заявою щодо надання дозволу на набуття контролю відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, у січні 2019 року група компаній Stolitsa Group підписали з Олександром Стельмахом, який є бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний", угоду щодо викупу, належної йому як бенефіціарному власнику, частки.

Основною метою викупу є розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а також реструктуризація боргів підприємства.

Як зазначають в компанії, зміна мажоритарного власника ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" жодним чином не вплине на працівників, контрагентів, орендарів торгівельних площ та клієнтів ринку.

Зазначимо, "Столичний" - сучасний об’єкт оптової торгівлі, який реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. У лютому 2020 року група компаній Stolitsa Group придбала 22,50% статутного капіталу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" і розробило план фінансового оздоровлення підприємства у зв’язку з наявними борговими зобов’язаннями (санації).

За результатом виконання домовленостей зі Стельмахом, як бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу ринку "Столичний", група компаній Stolitsa Group володітиме 76,75% статутного капіталу ринку "Столичний".

Нагадаємо, станом на лютий 2020 року ринок "Столичний" мав заборгованість перед кредиторами у розмірі 235 млн грн.

У березні 2020 року ринок "Столичний" збільшив кредиторську заборгованість компанії на 175 млн грн, що загалом складає 412 млн грн.