Stolitsa Group хоче побудувати підстанцію шляхом поліпшення електромереж для Києва, - експерт

Фото: ЖК "Патріотика на озерах" (lun.ua)

Забудовник Stolitsa Group, який має намір завершити будівництво проблемних забудов "Аркади", вводить в оману інвесторів і намагається зобов'язати "ДТЕК Київські електромережі" будувати підстанцію ПС "Аркада" для ЖК "Патріотика на озерах" коштом енергокомпанії. Планом розвитку мереж Києва передбачено, що саме Stolitsa Group зобов'язані профінансувати ці роботи.

Про це повідомив експерт з питань містобудування Георгій Могильний у Facebook.

За його словами, власниця девелопера Влада Молчанова, заявила інвесторам "Аркада", що ДТЕК зобов'язаний збудувати підстанцію для забезпечення електропостачання ЖК "Патріотика" і "Патріотика на озерах".

"Молчанова заявляє інвесторам Аркади, що саме ахметовський ДТЕК зобов'язаний своїм коштом до 2022 року збудувати підстанцію для забезпечення електроенергією ЖК "Патріотика" і "Патріотика на Озерах", тому що так написано в Плані його розвитку, затвердженому НКРЕКП, і тому так буде передбачено в Меморандумі про "порятунок постраждалих", - розповів експерт.

Експерт переконаний, що таким чином Молчанова маніпулює інформацією і обманює інвесторів, намагаючись заощадити 340 млн грн на електропостачанні ще не побудованого ЖК "Патріотика на озерах".

Крім того, він проаналізував план розвитку мереж Києва, на який посилається Молчанова і з'ясував - у ньому зазначено, що будівництво ПС "Аркада" і повітряної лінії "ТЕЦ-5 - Аркада" для РК "Патріотика на озерах" має бути здійснено коштом замовника приєднання, а не коштом компанії.

"Передбачене для Аркади будівництво (пункти 1.1.1 та 1.2.2) в цілому варто майже 340 млн грн і його не планується проводити за власні кошти ДТЕК - воно повинно проводитися шляхом плати за приєднання. Їх реалізація залежить від виконання робіт замовниками, може коригуватися в залежності від дій замовників, і це будівництво виконується замовниками поза виконання інвестиційних програм ДТЕК", - зазначає експерт.

Експерт також зазначив, що план розвитку, затверджений НКРЕКП, обов'язковий до виконання компанією ДТЕК.

"Як бачите, в обов'язковій до виконання програмі, затвердженій НКРЕКП, написано прямо протилежне тому, що збрехала Влада Молчанова, а потім почали розкручувати ляльководи, вводячи в оману інвесторів Аркади. ДТЕК банально не може за свої кошти будувати ПС і КЛП для Аркади, тому що це не передбачено програмою, затвердженою НКРЕКП і обов'язковою до виконання. Тому вже за звичною схемою, інвесторів обманюють, а вони слухняно роблять все, що потрібно черговому шахраєві-забудовнику", - заявив Могильний.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що приватна компанія "ДТЕК Київські електромережі" не може власним коштом будувати електромережі для приєднання будинків "Патріотика" і "Патріотика на озерах".