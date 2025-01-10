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Столичное автопредприятие создало учебный класс для операторов дронов на базе автобуса, - Кличко

Пятница 10 января 2025 16:42
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Столичное автопредприятие создало учебный класс для операторов дронов на базе автобуса, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3 отдельной штурмовой бригаде ВСУ автобус, переоборудованный в автономную и мобильную школу для обучения операторов дронов. Этот уникальный проект реализовало столичное АТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Передал от общины Киева бойцам Третьей штурмовой бригады современно оснащенную мобильную школу для обучения по управлению FPV-дронами. В рамках городской программы "Защитник Киева" КП "Автотранспортное предприятие города Киева" впервые воплотило такой проект - обновило и переоборудовало старый автобус МАЗ на мобильную школу", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что уникальность автобуса - в автономности работы оснащения благодаря мощному генератору. Это позволяет учебному центру функционировать в любом месте без наличия стационарной электросети.

По словам Кличко, внутри автобуса расположились 9 рабочих мест, диван, большой телевизор для демонстрации учебных материалов, кофемашина и мини-кухня.

"Проект реализовывали в несколько этапов, поскольку автобус был совсем не новый. Полностью заменили металлическую конструкцию, обновили электросистему, выполнили дизайнерское оформление. Художники разрисовали автобус, а мебель и брендированные материалы изготовили на заказ. Мы продолжаем помогать нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в 2024 году Киев направил почти 10 миллиардов гривен из своего бюджета на поддержку Сил обороны. Это больше всего среди всех регионов.

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Виталий Кличко Киев
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