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Вартість "зеленої" енергії у Німеччині не 5 євроцентів, а 13, - УАВЕ

Київ, Четвер 16 липня 2020 16:37
Вартість "зеленої" енергії у Німеччині не 5 євроцентів, а 13, - УАВЕ
Фото: вітроелектростанція (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Середні виплати для станцій СЕС у Німеччині значно перевищують інші види генерації

Середній рівень виплат для станцій відновлюваної енергетики у Німеччині становить 13,2 євроцента за кВт-год, а не 5 євроцентів, як повідомлялось окремими народними депутатами України.

Про це пише аналітик Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Донченко з посиланням на дані німецького ринкового регулятора Bundesnetzagentur.

"Деякі народні депутати стверджують, що в Німеччині цей тариф становить 5 євроцентів за кВт-год - і тут починається маніпуляція. Адже за даними німецького регулятора ринку Bundesnetzagentur у 2018 році середній обсяг виплат за пакетом "EEG" (закон про підтримку відновлювальної енергетики) склав 13,2 євроценти за кВт-год", - зазначає Донченко.

Вартість &quot;зеленої&quot; енергії у Німеччині не 5 євроцентів, а 13, - УАВЕ

Середні виплати для станцій СЕС у Німеччині значно перевищують інші види генерації. Для них передбачена фіксована ставка на рівні 32,9 євроцента, а ринкова премія становить 13,7 євроцента.

“Відповідно, окрім виплат по пакету законів "EEG", виробники ВДЕ мають можливість отримувати доходи ще від продажу електроенергії на ринку. До того ж Німеччина - найбільший експортер електроенергії в Європі. Законом "EEG" від 2014 року передбачено п’ять окремих фінансових механізмів підтримки ВДЕ на основі виплат”, - зазначає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна рада України затягує ухвалення законопроекту №3658 про зниження "зелених" тарифів, щоб, зокрема, відстрочити оплату накопиченої заборгованості перед виробниками енергії з відновлюваних джерел у розмірі 16 млрд грн. Її погашення повинно було початися після зниження тарифів.

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