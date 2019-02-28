Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає реальні затрати, - КМДА

Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями та мешканцями

Рішення суду щодо тарифів комунальних ЖЕКів на утримання будинків та прибудинкових територій скасовує розпорядження КМДА, однак таке поняття як "тариф" перестало існувати з червня минулого року. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями та мешканцями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків.

Він нагадав, що з 10 червня 2018 року поняття "тариф" скасоване взагалі і запроваджена ціна за послугу.

"Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає рівень затрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, затрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо. Ціна встановлюється з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення. Органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф. Віднині це спільна домовленість підприємства (незалежно від форми власності) та споживачів", - сказав Пантелеєв.

Відбувся факт рішення суду про скасування відповідного розпорядження КМДА про встановлення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території.

"У свою чергу, до Верховного суду України подана касаційна скарга відносно цього питання, і справа має перспективу розгляду. Крім того, у рішенні суду немає зобов’язань здійснювати перерахунок. Керуючі компанії дійсно у своїй роботі практикують проведення справедливих перерахунків людям, коли послуга надавалась неякісно або не надавалась взагалі. Наприклад, якщо в будинку не працює протипожежна автоматика, то здійснюється перерахунок, якщо ліфт зупинився на певний час – робиться перерахунок, якщо неякісно прибирається двір – робиться перерахунок. За 2018 рік муніципальні керуючі компанії виконали перерахунок на суму 44 млн грн. Цією роботою займається міська житлово-комунальна інспекція. Ми, господарники, працюємо для того, щоб забезпечити стабільну життєдіяльність міста і переконані, що в цій сфері не слід займатися політичними маніпуляціями", - сказав він.

Заступник голови КМДА також повідомив, що наразі готується проект рішення Київської міської ради про створення електронної бази прибудинкових площ, яка буде публічною і до якої матимуть доступ кияни.