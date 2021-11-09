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Вартість біткоіна оновила історичний рекорд

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Вівторок 09 листопада 2021 06:25
Вартість біткоіна оновила історичний рекорд Фото: вартість біткоіна оновила історичний рекорд (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Вартість біткоіна оновила історичний рекорд. В даний час біткоіни коштує більше 67 000 доларів і це новий максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Попередній рекорд, встановлений 20 жовтня, становив рівно 67 000 доларів, до цього максимальна позначка перебувала на рівні в 64 850 доларів.

Аналітики JPMorgan вважають, що справедлива вартість біткоіна становить 35 000 доларів. Вони порівняли першу криптовалюту з золотом і підкреслили, що волатильність ціни цифрового активу в чотири рази вище, ніж у дорогоцінного металу. Якщо коливання курсу біткоіна знизиться вдвічі, то мету в 73 000 доларів можна буде назвати обгрунтованою, вважають експерти.

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