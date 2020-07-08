Степанов призначив нового ректора НМУ ім. Богомольця з порушенням рішення суду

Справа знаходиться на розгляді в Касаційному цивільному суді
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов видав наказ про призначення ректора Національного медичного університету ім. Богомольця. Рішення порушує чинну постанову Печерського районного суду Києва.
Про це йдеться у відповідному рішенні міністра, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.
Наказ міністра датований 12 червня 2020 року. У ньому Степанов розпорядився призначити на посаду ректора університету Юрія Кучина на підставі результатів виборів ректора від 3 вересня 2019 року.
Водночас Печерський районний суд Києва рішенням від 27 серпня 2019 року заборонив Міністерству охорони здоров'я і його посадовим особам вчиняти подібні дії.
Зараз справа перебуває на розгляді в Касаційному цивільному суді.
Нагадаємо, рішення про проведення виборів ректора НМУ ім. Богомольця було прийнято Міністерством охорони здоров'я у квітні 2018 року. Перший тур виборів керівника університету супроводжувався скандалами та судовими розглядами.
Раніше повідомлялося, що депутати Київської міської ради відмовились передавати Міністерству охорони здоров'я два великих медичних центрів.