Степанов призначив нового ректора НМУ ім. Богомольця з порушенням рішення суду

Фото: НМУ ім. Богомольця (з відкритих джерел)

Справа знаходиться на розгляді в Касаційному цивільному суді

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов видав наказ про призначення ректора Національного медичного університету ім. Богомольця. Рішення порушує чинну постанову Печерського районного суду Києва.

Про це йдеться у відповідному рішенні міністра, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Наказ міністра датований 12 червня 2020 року. У ньому Степанов розпорядився призначити на посаду ректора університету Юрія Кучина на підставі результатів виборів ректора від 3 вересня 2019 року.

Водночас Печерський районний суд Києва рішенням від 27 серпня 2019 року заборонив Міністерству охорони здоров'я і його посадовим особам вчиняти подібні дії.

Зараз справа перебуває на розгляді в Касаційному цивільному суді.

Нагадаємо, рішення про проведення виборів ректора НМУ ім. Богомольця було прийнято Міністерством охорони здоров'я у квітні 2018 року. Перший тур виборів керівника університету супроводжувався скандалами та судовими розглядами.

Раніше повідомлялося, що депутати Київської міської ради відмовились передавати Міністерству охорони здоров'я два великих медичних центрів.