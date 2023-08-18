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В пруду-охладителе ЗАЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды, - "Энергоатом"

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Энергодар, Запорожская область, Пятница 18 августа 2023 09:46
В пруду-охладителе ЗАЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды, - "Энергоатом" Фото: в пруду-охладителе ЗАЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции фиксируется незначительное снижение уровня воды. Однако ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 18 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,16 м", - говорится в сообщении.

Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - 17,14 м. В "холодном" канале уровень воды достигает отметки 10,80 м.

"Заметим, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь рашисты его уничтожили", - добавили в "Энергоатоме".

В пруду-охладителе ЗАЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды, - &quot;Энергоатом&quot;Фото: t.me/energoatom_ru

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

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