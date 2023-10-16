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Ставки страхования для кораблей снижаются, однако они все еще на высоком уровне, - брокеры.

Понедельник 16 октября 2023 14:18
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Ставки страхования для кораблей снижаются, однако они все еще на высоком уровне, - брокеры. Фото: ставки страхования для кораблей снижаются, однако они все еще на высоком уровне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Активное восстановление Украиной отгрузок по альтернативному морскому коридору Черного моря постепенно снижает стоимость страхования судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные брокеров.

"Стоимость страхования судна от военных рисков и повреждений постепенно снижается, но все еще составляет до 2% стоимости судна. Страхование груза от военных рисков составляет до 4% от заявленной стоимости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основу отгрузок, осуществляемых из черноморских портов, составляют остатки на складах с момента прекращения действия предыдущего "зернового коридора". Ставки же очень переоценены из-за малой активности судов.

"Ограниченное предложение флота для морских перевозок держит ставки на высоком уровне, они переоценены до $40-45 по отношению к возможной стоимости без военных рисков", - отмечают эксперты.

Напомним, ранее ряд экспертов отмечали, что для наращивания объемов экспорта временным морским коридором необходимо усилить защиту портов системами ПВО, обеспечить защиту от российских мин, а также разработать механизмы страхования рисков с привлечением международных партнеров.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что морской коридор, открывший Министерство инфраструктуры совместно с военными, набирает обороты, и это большой шаг к улучшению состояния нашей экономики.

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