Старое здание полицейского участка на Лукьяновке будет сохранено, – компания-владелец

Частное предприятие "Альтаир" официально опровергло информацию о демонтаже здания по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 91. Как отметили представители компании, заявления активистов не соответствуют действительности и противоречат реальному положению вещей – здание не сносят, а наоборот восстанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

"Наша цель состоит в сохранении существующего строения в том состоянии, в котором оно когда-то было, и предотвращении его дальнейшего разрушения", – говорится в заявлении компании.

Согласно акту обследования, проведенного в 2018 году, дом был признан аварийным, а произошедший в 2019 году пожар еще больше усложнил ситуацию. По заключению строительной лаборатории коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" техническое состояние дома "чревато обрушением несущих и ограждающих конструкций" было рекомендовано проведение целого ряда мероприятий, среди которых усиление наружных стен, фундамента, замены конструкций перекрытия и кровли и т.д.

Часть этих работ, в частности замену кровли и восстановление отдельных конструкций здания, сейчас и выполняет Частное предприятие "Альтаир", ведь в существующем состоянии элементы здания угрожают безопасности окружающих и дальнейшая эксплуатация помещений невозможна. Но речь не идет о демонтаже или новом строительстве.

"Мы подчеркиваем, что никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функциональному назначению здания. Сейчас продолжаются только работы по текущему ремонту, перечень которых указан в строительном паспорте объекта", – подчеркивают в компании.

Ранее сообщалось о попытках демонтажа здания Лукьяновского полицейского участка, построенного в 1901 году. Несмотря на свой исторический характер, это здание не памятник архитектуры и в 2021 году было продано Частному предприятию "Альтаир" уже в аварийном состоянии.