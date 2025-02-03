Стандарты кабелей для электромобилей: куда какой подходит

Вместо того, чтобы искать АЗС с качественным топливом, владельцы электромобилей заботятся о своих особых проблемах: где подзарядиться, какой кабель искать и какой иметь при себе?

Кабель, которым электромобиль подключается к зарядной станции, имеет на дальнем от нее конце разъем (пистолет), который должен соответствовать гнезду под лючком машины. Их есть несколько форматов, которые зависят от выбранного автопроизводителем стандарта и от мощности зарядного устройства. Именно об этом разъеме чаще всего заботятся водители "электричек" и о них мы сегодня поговорим. Попутно отметим, что для тех, кто имеет с собой в багажнике собственный кабель, на станции есть розетка того же самого формата, что и в машине - под конец кабеля, более близкий к станции.

Какие бывают стандарты кабеля зарядки

Понятно, что зарядиться не получится, если на кабеле станции окажется штекер отличного от вашего стандарта. Или, если на станции нет розетки такого типа, как на втором конце вашего собственного кабеля. Итак, какие в наше время используются стандарты кабелей:

Type 1 (J1772). Этот разъем часто называют американским, хотя он использовался и на японских машинах. Он создан для станций с небольшим током заряда, как говорят, "медленных" зарядок. Например, такой имеют популярные у нас электромобили Nissan Leaf первого поколения в базовом исполнении, привезенные из-за океана, а еще малыши Mitsubishi i-MiEV и большинство его клонов Peugeot iOn и Citroën C-Zero;

Type 2 (Mennekes). Так называемый европейский стандарт, сегодня он наиболее распространен в Украине. Он рассчитан на зарядные станции относительно невысокой мощности;

СССCombo 1 Штекер для быстрой зарядки, в первую очередь распространен на американских электромобилях. Фактически совмещен со штекером Type 1, потому что физически является своего рода пристройкой к нему;

CCS Combo 2 Быстрый европейский стандарт, соответственно, совмещен с европейским штекером Type 2. Многие современные модели электромобилей, включая уважаемых европейцев типа Audi e-tron и Volkswagen ID.3, поддерживают именно этот тип разъема;

GB/T AC. Китайский стандарт, который используется в китайских электромобилях для медленной зарядки. Внешне его порт похож на европейский Type 2 (Mennekes), но с ним не стыкуется;

GB/t DC. Еще один китайский разъем, но предназначенный для быстрой зарядки. На зарядных станциях оба китайских формата у нас не встречаются, но для их сопряжения с европейскими пистолетами продаются специальные переходники;

CHAdeMO. Один из самых старых, но все еще распространенных типов, который подходит для мощных, так называемых "быстрых" зарядных станций. Например, им комплектовались те же Nissan Leaf первой генерации в богатой версии.

Type Tesla (NACS). Американский разъем предназначен для автомобилей Tesla, причем он обеспечивает быструю и очень быструю зарядку.

Вкратце

Если зарядное гнездо имеет непопулярный в Украине стандарт, владелец такого электромобиля вынужден либо переоборудовать зарядный узел, либо покупать переходник. В обоих случаях следует понимать, насколько это ответственный момент. Ведь, во-первых, речь идет о коммутации достаточно большого тока, порой более ста ампер, неполадки с которым грозят пожаром. А во-вторых, за процессом зарядки в нынешних "электричках" следит бдительная электроника, которая часто не признает неоригинальные или низкокачественные кабели и переходники. Учитывайте это при выборе компонентов и мастерской, которая будет их монтировать - и договаривайтесь о гарантии и прочих тонкостях на случай дальнейших проблем при зарядке.