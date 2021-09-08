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У Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі

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Стамбул, Середа 08 вересня 2021 19:42
У Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі Фото: у Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги (twitter.com/haricigazel)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 вересня, в турецькій столиці Стамбул зіткнулися два потяги. В результаті події семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

"На станції" верф Тузла "експрес-поїзд, який рухався за маршрутом Адапазари-Пендік, врізався в швидкісний поїзд, який рухався за маршрутом Сьогютлючешме-Конья", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в результаті інциденту госпіталізували. Їх стан оцінюється як задовільний.

Причина події поки невідома. Правоохоронці ведуть розслідування.

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Стамбул Авария Турция
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