У Стамбулі сталась пожежа на хімічному заводі

У Туреччині сталась пожежа на підприємстві з вироблення традиційного турецького одеколону для рук та дезінфікуючого засобу. Вогнем пошкоджено понад 50 виробництв та цехів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Hürriyet .

Коли вогонь поширився на будівлі, де розміщувалося виробництво фарби та лакофарбових виробів, було чути вибухи, повідомило видання.

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm — Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021

"Пожежа виникла на виробництві, де виготовляли колонью (традиційний турецький одеколон для рук, - ред.) та дезінфікуючий засіб у 11-му блоці промислової зони в районі Зія -Гьокальп, з нез’ясованої причини", - йдеться у повідомленні.

Одна людина, яка намагалася гасити пожежу, отримала поранення.

У операції по боротьбі з вогнем брали участь 140 рятувальників, задіяно 61 пожежних та службових машин.