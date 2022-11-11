Стало известно о подробностях партнерства биржи WhiteBIT с платежной платформой Checkout.com

Крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT стремительно развивается. По словам представителей биржи, их цель - сделать все ради комфорта пользователей. Последним анонсированным партнерством является соглашение о сотрудничестве с известной процессинговой платформой - Checkout.com.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках партнерства пользователи WhiteBIT получат доступ к новому средству пополнения баланса. Теперь они могут производить пополнение сразу с валютной банковской карты, минуя промежуточные сервисы.

До этого осуществить пополнение без посредника было невозможно. Пользователи имели возможность только выбрать сайт, с помощью которого сделать пополнение, AdvCash или NixMoney. Но эти сервисы потребовали создания аккаунта для пополнения.

Благодаря Checkout.com, пользователи биржи теперь могут делать это напрямую. Вся информация, необходимая для пополнения - фамилия и имя, номер карты, дата действия и CVV-код. Заметим, что функция доступна для карт Visa и Mastercard с поддержкой валют пополнения.

Сначала этот метод пополнения будет работать только для EUR и USD. Впоследствии возможно список поддерживаемых валют для прямых пополнений увеличится. В настоящее время сервис Checkout.com поддерживает более 150 валют.

По словам президента биржи, этот шаг поможет сотням пользователей присоединиться к WhiteBIT. Владимир Носов также уверен, что новый способ пополнения упростит процесс для тех, кто не желает иметь дело с посредниками.

"Вы удивитесь, но таких людей много. Да, они могут пользоваться третьими сервисами при необходимости осуществить пополнение. Но если присутствует возможность пополнить свой баланс напрямую, то они будут пользоваться ею", - добавил глава WhiteBIT.

Компания заботится не только об имеющихся пользователях, но и преследует цель привлечения новых. Учитывая тот факт, что сейчас в мир криптовалют приходит все большее количество новичков, однако пополнение с банковской карты может склонить их прийти именно к WhiteBIT.

Checkout.com - платформа, занимающаяся обработкой платежей для других компаний, работающая с более чем 150 валютами. Компания работает со сферами криптовалют, гейминга, электронной коммерции, помогая внедрить эффективные способы оплаты для привлечения большего количества пользователей.

WhiteBIT - наибольшая в Европе криптовалютная в бирже с более чем 400 торговыми парами на выбор. Биржа предоставляет спотовую, маржинальную и фьючерсную торговлю с кредитным плечом до 20х более чем 3 млн пользователей по всему миру.

WhiteBIT отвечает требованиям AML и KYC и входит в тройку самых безопасных бирж в мире согласно рейтингу cer.live.