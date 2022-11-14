Стало известно, какой интерес крупных французских компаний в конфликте в Нагорном Карабахе
С начала осени в политических кругах Франции рассматривается возможность обвинения Азербайджана в армяно-азербайджанском военном конфликте. Некоторые политики даже начали транслировать отождествление Армении с Украиной, воюющей против российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью на "5 канале".
По мнению аналитиков, подобная риторика не имеет ничего общего с реальностью и продиктована лишь денежными интересами крупных компаний. Она демонстрирует зависимость французов от России.
Отмечается, что армянская диаспора и околополитическое французское сообщество стремятся достичь двух целей: перенаправить от Украины ресурсы на военную и финансовую поддержку армянских сепаратистов в Карабахе; сместить внимание Евросоюза с агрессии РФ на ситуацию в Азербайджане.
Украина категорически осуждает эти манипуляции. Они не только направлены против Азербайджана, но и угрожают интересам самой Украины.
Франция имеет значительную экономическую и энергетическую зависимость от РФ. Кроме того, сотрудничество с Москвой позволяет французам закрывать интересы крупных бюджетообразующих компаний.
Журналисты также отмечают: что среди европейских государств Франция предоставила Украине наименьший объем помощи с начала войны.
По данным Kiel Institute for the World Economy, Британия предоставила финансовую помощь на сумму €2,5 млрд, Германия - €1,2 млрд, а Франция - всего €800 млн. Еще больший разрыв в масштабах военной помощи: Британия - €3,7 млрд, Германия - € 1,2 млрд, Франция - €216 млн.
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