Стало известно, как украинская экономика выиграет от национального кэшбека в восстановлении жилья

Украинская экономика может получить кумулятивный эффект в размере до 60 млрд долларов от взаимодействия действующей программы государственных компенсаций "м" и национальной программы кэшбека "Купуй українське", которую анонсировал президент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, это возможно за счет использования украинцами отечественных материалов в восстановлении - выбирая строительные материалы украинских производителей при восстановлении своих домов за средства программы "єВідновлення", часть денег гражданам могут начать возвращать на специальную карту.

Она пояснила: синергия государственных программ, направленных на восстановление и восстановление позволяет ускорить эти процессы и сделать их более эффективными. В частности, сочетание "єВідновлення" и государственной программы льготной ипотеки "єОселя", поддержанное парламентом в конце прошлой недели, позволит украинцам иметь больше возможностей для приобретения нового жилья.

По словам Шуляка, согласно исследованию "Локализация восстановления в Украине", проведенного ОО "Институт Международных экономических исследований" в партнерстве с ГП "Укрпромвнешэкспертиза", до полномасштабного вторжения 90% всех строительных материалов производились в Украине. Сейчас производственные мощности отечественных производителей строительных материалов пока загружены только на 20-35%.

Среди проблем - падение спроса, наличие дешевого фальсификата и многие другие факторы. Существует и проблема с отсутствием или недостаточным количеством отечественного стекла, газобетона, сухих строительных смесей. При наличии определенных рисков - это перспективная возможность стать первыми в производстве товаров, которые пока не производятся в Украине, считает Шуляк.

"Финансовый профит отечественной строительной отрасли от восстановления Украины прогнозируемо составит $65 млрд. Причем $5,5 млрд из них смогут пойти на уплату налогов, по меньшей мере, $1,5 млрд - в Пенсионный фонд. Кроме этого, это около 100 тысяч рабочих мест. А это, в свою очередь, оживит и сферу услуг, и торговлю, и другие сопутствующие отрасли. Напомню, что еще до войны строительный мультипликатор в жилищной сфере, по разным оценкам, составлял от 6,5 до 7,8 грн ВВП, в строительство жилья, приносила примерно 7-8 грн ВВП страны", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что на уровень использования украинцами отечественных строительных материалов, безусловно, будет влиять их качество. Поэтому с фальсификатом строительной продукции поможет бороться имплементация 305 регламента ЕС, а также е-кабинет производителя строительной продукции, запущенный в прошлом году. Это дает возможность в одном месте иметь доступ к данным о качестве и показателях стройматериалов, которые в частности используются в программе "єВідновлення". В е-системе производители могут указывать параметры своей продукции, такие как износостойкость, экологичность, класс энергоэффективности и характеристики.

Более того, подчеркнула Шуляк, 16 февраля Кабмин включил строительные материалы в список продукции, за которой осуществляется государственный рыночный надзор. Органом, осуществляющим государственный рыночный надзор за качеством стройматериалов, определена Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ).

Нардеп также сообщила, что сейчас программа кэшбека находится на стадии разработки - готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека. Но важно, чтобы программа "Купуй українське" смогла заработать до конца 2024 года, поскольку это позволит оставить украинские деньги в Украине.