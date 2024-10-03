Стало известно, как Россия обходит европейские санкции

Тысячи европейских компаний и предпринимателей используют тот же тип лазейок и бэкдоров на российский рынок, используя третьи страны или дочерние компании, и таким образом обходят международные санкции всего за несколько бюрократических шагов, поэтому санкции должны быть усилены.

"Информацию о нарушении санкций такими компаниями можно легко найти с помощью расследований с открытым исходным кодом. Но обеспечения соблюдения этих правил и наказания тем, кто стратегически уклоняется от санкций, отсутствуют. Украинские официальные лица и лидеры стран-союзников указали эти пробелы. Они призывали. в более надежную систему международных санкций и привлечение нарушителей к ответственности", - указывает издание.

В частности, 12-й пакет санкций, принятый ЕС в конце прошлого года, отразил несовершенство санкций, ослабив ограничения в некоторых отраслях вместо того, чтобы усилить их. К примеру, импорт российских стальных слябов европейскими странами изначально планировалось полностью прекратить до октября 2024 года согласно 8-му пакету санкций. Но 12-й пакет продлил период, в течение которого компании ЕС могли бы найти альтернативных производителей, к 2028 году с ограничением импорта 8,5 млн. тонн, указывает издание.

"Фактические объемы импорта российских слябов в период с октября 2022 по сентябрь 2023 оказались на 32,5% меньше установленной квоты. Но, несмотря на это, Еврокомиссия не начала пересматривать квоту на второй период. Квоты в новых санкциях фактически превысили недавние уровни импорта из-за лоббирования со стороны европейских производителей: европейские покупатели лоббировали такие разрешенные объемы поставок российских слябов, которые позволят им продолжать работать в рамках текущих бизнес-моделей в течение длительного времени", - пишет Kyiv Post.

Такая ситуация отрицательно сказывается и на конкурентной ситуации на европейском рынке: прокатные заводы, работающие на российских полуфабрикатах, останутся в более выгодном положении по сравнению с интегрированными производителями. Другие экономисты указывают на проблемы с принятием санкционных правил, вызванные лоббированием в определенных мощных отраслях.

"На рынке есть сильные игроки, которые в основном против этих санкций. И это подпитывает все обсуждения – они хотят защитить свою возможность покупать дешевые товары из России", – сказала Kyiv Post Юлия Павицкая, эксперт по санкциям Киевской школы экономики.

Напомним, Европейский союз по итогам января-июня 2024 г. импортировал 2,87 млн т металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции составили 1,4 млрд евро.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Однако путем манипуляций и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 млрд евро.