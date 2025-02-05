Стало известно, как за год изменился уровень пользования и запрос на государственные электронные сервисы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя аналитический отчет "Мнения и взгляды населения Украины относительно государственных электронных услуг в 2024 году" от КМИС.

В то же время есть огромный запрос на повышение цифровых навыков от общин и непосредственно местной власти. В частности, ОМС просят обучения для организации защиты данных от кибератак от профильных специалистов в этой сфере.

Она отметила, что в 2023 году 64% опрошенных граждан сообщили о пользовании хотя бы некоторыми электронными сервисами государственных услуг. В то же время, в прошлом году таких респондентов было только 55%. Самый высокий процент респондентов сообщали о пользовании "Дія" - 42%.

В "Дія" чаще всего используют такие услуги, как вопросы личного транспорта (15%, в 2023 году - 18,5%), платные услуги получения информации из реестров (13%, так же, как в прошлом году), пенсионное обеспечение (10%, в 2023 году - 16%), получение паспортов или контакты с ГМС (10%, в 2023 году - 14%), получение субсидий или льгот (9%, в 2023 году - 18%), налогообложение (9%, в 2023 году - 12%).

"Как свидетельствуют результаты опроса, почти по всем услугам по сравнению с 2023 годом зафиксировано снижение доли пользователей. Наиболее значительное снижение - для получения субсидий и льгот (нынешний показатель составляет 52% от показателя 2023 года) и поступления в вузы (58% от показателя 2023 года)", - отметила Шуляк.

Она добавила, что больше всего пользовались государственными электронными услугами ветераны (79%) и родители детей с инвалидностью (76%). Среди ВПЛ уровень пользования услугами в целом составляет 68%, а среди тех, кто сам воспитывает ребенка, - 66%. Следующие в перечне - люди с инвалидностью: 49%. Меньше всего пользовались такими услугами лица старшего возраста, среди которых показатель составляет 26%.

"Респондентам, которые пользовались "Дією", задавали дополнительный вопрос: какими именно электронными государственными услугами они пользовались в "Дії". Относительно чаще всего называли получение справок ОК-5 или ОК-7 (27%, в 2023 году - 20%). Другие услуги называли значительно реже. В частности, следующие по популярности получение пенсионного удостоверения (7%, столько же было в 2023 году) и регистрация статуса ВПЛ (6%, в 2023 году - 14%)", - отметила Елена Шуляк.

Парламентарий добавила, что согласно результатам опроса, основная причина снижения уровня пользования государственными электронными сервисами - снижение потребности в этом. Об этом сообщили 67%, при том, что по сравнению с 2023 годом этот показатель почти не изменился. Среди других причин указывают недостаток навыков (44%, в прошлом году было 27%), недоверие к электронным сервисам (26%, в прошлом году было 16,5%), незнание, что услуга доступна (25%, в прошлом году было 15%), отсутствие устройства с подключением к интернету (19%).

"При этом среди респондентов, которые сообщили о нехватке навыков, почти половина вообще не хотят этими навыками овладевать, а 32% отмечают, что хотели бы ими овладеть с помощью детей, внуков и т.д.", - сообщила Шуляк.

В то же время, она подчеркнула, что огромный запрос на повышение цифровых навыков имеют общины и непосредственно органы местного самоуправления, а также расширяется спектр цифровых решений, необходимых для эффективного и прозрачного восстановления и восстановления. Более того - на фоне масштабной атаки на госреестры Украины в конце декабря прошлого года органы местного самоуправления в очередной раз подняли вопрос высокого риска угрозы кибератак на хостинги, на которых расположены, в частности, официальные сайты ОМС.

"Они просят провести соответствующее обучение для организации защиты данных от кибератак от профильных специалистов в этой сфере. Кроме этого, ОМС отмечают низкий уровень цифровой грамотности специалистов на местах и просят Минцифры об углубленном обучении. Впрочем, важно понимать, что кибербезопасность - лишь часть общего курса цифровизации всех государственных услуг и более того - процессов по восстановлению и восстановлению Украины. Чем больше во всех этих процессах будут применяться цифровые решения, тем больше они будут эффективными и главное - тем качественнее будет происходить антикоррупционная работа", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что процент украинцев, которые имеют цифровые навыки на базовом и высшем уровне, составляет 52,2%. По ее словам, в среднем индекс цифровой трансформации в пределах Украины составляет 0,65 балла из 1 возможного.

"Этот индекс учитывает восемь основных блоков: институциональная способность, развитие интернета, развитие ЦПАУ, режим "без бумаг", цифровое образование, визитка области, проникновение базовых электронных услуг и отраслевая цифровая трансформация", - пояснила нардеп.

Она напомнила, что одной из сфер, где цифровизация уже показала экономически ощутимые результаты является, в частности, сфера строительства. Так, еще три года назад в Украине заработала Единая государственная электронная система в сфере строительства, антикоррупционный эффект которой за три года работы составляет 11,2 млрд грн, при том, что реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год.

"Благодаря запуску ЕДЕССБ важен из-за того, что большинство услуг стали намного доступнее. Долгое время строительная сфера была одной из самых коррумпированных отраслей в стране. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство - бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ) вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы начали происходить онлайн, а каждое действие фиксироваться", - резюмировала парламентарий.