Стало известно, кто может быть причастен к захвату "Академ-клуба"

"Сегодня Украина как никогда нуждается во вливании иностранных инвестиций, которые поддерживают национальную экономику в условиях войны и придадут ей импульс для восстановления после победы. Поэтому иностранным инвесторам мы должны лелеять и беречь. Зато иностранные компании, которые не ушли из страны из-за войны, сталкиваются с другим врагом - внутренним. Врагом из рейдеров и черных регистраторов, пользуясь тяжелым временем, проворачивают свои мутные схемы. И это - одна из таких историй", - подчеркнул эксперт.

По его информации, иностранная компания "Виемар Холдинг Лтд" уже долгое время, с 2017 года владеет долей в 50% в ООО "Академ-Клуб". Однако в декабре 2022 года государственным регистратором Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Овчинниковой В. И. осуществляется ряд действий в отношении "Академ-Клуба", "имеющих все признаки противоправного действия".

В частности, регистратор сменил состав учредителей этой компании без ведома ее совладельца - "Виемар Холдинг Лтд" и без соответствующих документов.

Кроме того, по словам эксперта, на основании поддельных документов, в частности - акта приемки-передачи доли. При этом документы для этого регистрационного действия вероятно были поданы только приобретателем доли, то есть лицом - иностранным гражданином - на которую переписали компанию.

"Никаких документов от продавца не было, потому что законный владелец "Академ-Клуба" отчуждать свою долю не собирался. По полученной мной информации, к указанным преступным действиям может быть причастен известный грузинский криминальный авторитет. Это выглядит как чистой воды рейдерство, причем Когда вся страна долгие месяцы воюет с российским агрессором, находятся те, кто продолжает заниматься рейдерством и распространяет свое преступное влияние на территории Украины. И все это при участии государственного регистратора, который четко понимает противоправность своих действий", - добавил эксперт.

Он также отметил, что "Виемар Холдинг Лтд" уже подала в Минюст жалобу по поводу рейдерского захвата ее собственности.

"Очень жаль, что преступные регистраторы, готовые нарушать закон и права других за копеечку, даже с войной никуда не делись - как и дерзкие рейдеры, желающие чужого имущества. Сейчас законный владелец "Виемар Холдинг Лтд" обжалует противоправную перерегистрацию ООО "Академ-клубу. Им подана жалоба в Министерство юстиции Украины, а также - заявление о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию и прокуратуру. Уголовное дело уже открыто. Чтобы в новой послевоенной Украине не было места ни одному рейдерству и никаким черным регистраторам", - констатировал он.