Стало відомо, навіщо в Україні створили конгрес місцевих та регіональних влад

Центральна та місцева влада не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда. Конгрес місцевих та регіональних влад має налагодити між ними більш ефективний зв'язок.

Про це заявив Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав - якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень", - сказав Зеленський.

За словами президента, головна мета взаємодії між центральною та місцевою владою полягає в тому, щоб проблемами на місцях займалися не чиновники зі столиці, а безпосередньо ті люди, які живуть у регіоні.

"Надані в результаті реформи фінансові та управлінські можливості дозволили громадам успішно реалізувати місцеві ініціативи, і все більше громад продовжують розкривати власний потенціал. Тепер у межах децентралізації необхідно посилити взаємодію між органами державної влади та місцевим самоврядуванням", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Коментуючи створення конгресу, голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що взаємовідносини між центральною та місцевою владою ще треба буде закріплювати і через конституційні зміни.

"Процес децентралізації ще не завершений, тому ми маємо ухвалити зміни до Конституції, які регламентують відносин між центральними та місцевими органами влади. Я маю на увазі інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій", - розповів він.

Одним з перших завдань конгресу стане підготовка Муніципального кодексу України, він має сприяти як розвитку окремих регіонів, так і зміцненню унітарної України.

"Завдання, які стоять перед Україною на шляху до побудови сильної європейської демократії, потребують залучення органів місцевого самоврядування всіх рівнів до процесів європейської інтеграції, посилення зв’язків між регіонами України та державами - членами Європейського Союзу", - відзначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.