Стало відомо, хто виступає позивачем проти Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК
Позивачем проти бізнесмена Костянтина Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК виступають Amandine Holdings Limited та Lucien Limited, штаб-квартира яких розміщується за океаном в Белізі. Компанії належать українському підприємцю Віталію Гладченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Obozrevatel.
Як відомо, зараз триває судовий процес (справа 910/15551/20), в якому чотири британські компанії судяться зі структурами українського олігарха Костянтина Жеваго. Вони оспорюють порушення їхніх прав під час придбання Жеваго Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
Полтавський ГЗК - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку та експорту залізної руди та похідних напівфабрикатів - залізних окатишів.
Нагадаємо, раніше став одним з героїв журналістського розслідування УП "Батальйон Монако".
Пізніше співробітники Державного бюро розслідувань підтвердили місцезнаходження Жеваго у Монако та направили документи на його екстрадицію.
Бізнесом є підозрюваним у кримінальному провадженні ДБР щодо незаконної розтрати коштів.