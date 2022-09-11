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Стало відомо, хто виступає позивачем проти Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК

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Неділя 11 вересня 2022 10:31
Стало відомо, хто виступає позивачем проти Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК Фото: Костянтин Жеваго (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Позивачем проти бізнесмена Костянтина Жеваго у спорі за Полтавський ГЗК виступають Amandine Holdings Limited та Lucien Limited, штаб-квартира яких розміщується за океаном в Белізі. Компанії належать українському підприємцю Віталію Гладченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Obozrevatel.

Як відомо, зараз триває судовий процес (справа 910/15551/20), в якому чотири британські компанії судяться зі структурами українського олігарха Костянтина Жеваго. Вони оспорюють порушення їхніх прав під час придбання Жеваго Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Полтавський ГЗК - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку та експорту залізної руди та похідних напівфабрикатів - залізних окатишів.

Нагадаємо, раніше став одним з героїв журналістського розслідування УП "Батальйон Монако".

Пізніше співробітники Державного бюро розслідувань підтвердили місцезнаходження Жеваго у Монако та направили документи на його екстрадицію.

Бізнесом є підозрюваним у кримінальному провадженні ДБР щодо незаконної розтрати коштів.

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Константин Жеваго Полтавская область
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