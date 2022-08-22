Стало відомо, хто може стати новим керівником Карпатського нацпарку

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів може призначити директором Карпатського національного природного парку (КНПП) Степана Гошовського - колишнього екоінспектора, який з 2013 року перебуває у полі зору правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Апостроф ".

За даними видання, Гошовський має досвід торгівлі краденою деревиною.

"Незаконна обробка лісодеревини відбувалася на пилорамі поблизу села Тисів, що неофіційно належала Гошовському. Брикети та дрова люди Гошовського перевозили в Закарпатську область, а надалі - за кордон", - йдеться в статті.

Гошовський причетний також до обігу незаконної тютюнової продукції. Його називають членом угрупування, яке виготовляло контрафактні цигарки з підробленими акцизними марками.

"Гошовський особисто відповідав за фасування та перевезення незаконно виготовленої тютюнової продукції. За його схемою тютюнові вироби ховали серед брикетів у спеціально обладнаних автівках, що дозволяло контрабандним шляхом доставляти підроблені цигарки на європейський ринок", - додають журналісти.

Наразі Гошовський працює у Болехівському лісгоспі. Там його також підозрюють у незаконній закупівлі дров та самовільних рубках.

Журналісти нагадали, що це не перша спроба Міндовкілля призначити нового директора КНПП. Раніше на посаду готували Сергія Кузька, який попередніми роками декілька разів подавався на конкурс, що проводило міністерство з метою вибору директора установи.

"Спроби зміни керівництва парку через конкурси зазнали невдачі. Проте нині воєнний стан несподівано відкрив інші можливості - призначення директора в обхід конкурсних процедур", - зазначається у матеріалі.