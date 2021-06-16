ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, як Семінський міг інсценувати своє викрадення

Новость на русском →
Київ, Середа 16 червня 2021 13:38
Стало відомо, як Семінський міг інсценувати своє викрадення Фото: Олег Семінський (facebook.com.Sluganarodu.Seminsky)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем з податковими органами, в період роботи головою правління приватної нафтогазової компанії"Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи про ще одне можливе викрадення Семінського, яке сталося через кілька років, а також позицією прокурора у даній справі, повідомляє "Сегодня".

Так, у справі йдеться про те, що Семінський був фігурантом розслідування податкової у справі про ухилення від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Тоді він зник майже на рік, поки справа не була закрита, пізніше заявивши, що весь цей час він був "викрадений".

Аудит "Нафтогазвидобування" акціонерами компанії підтвердив значні зловживання з боку екс-директора, зокрема ухилення від сплати податків і виведення коштів через фіктивні компанії.

Через деякий час після першого "викрадення" Семінський заявив, що з 2012 по 2015 рік його викрали знову. Цього разу він висунув звинувачення проти екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського, сім'я якого володіє часткою в "Нафтогазвидобуванні".

За словами акціонерів, Семінський вимагав переписати на нього частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, в обмін на відкликання своєї заяви.

Під час очної ставки нардепа з Рудьковським ще один колишній акціонер компанії, діючий нардеп Нестор Шуфрич розповів, що у нього є інформація про те, що Семінський під час свого другого "викрадення" насправді перебував за кордоном.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика нефть викрадення
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО