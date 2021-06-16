Стало відомо, як Семінський міг інсценувати своє викрадення

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем з податковими органами, в період роботи головою правління приватної нафтогазової компанії"Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи про ще одне можливе викрадення Семінського, яке сталося через кілька років, а також позицією прокурора у даній справі, повідомляє "Сегодня".

Так, у справі йдеться про те, що Семінський був фігурантом розслідування податкової у справі про ухилення від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Тоді він зник майже на рік, поки справа не була закрита, пізніше заявивши, що весь цей час він був "викрадений".

Аудит "Нафтогазвидобування" акціонерами компанії підтвердив значні зловживання з боку екс-директора, зокрема ухилення від сплати податків і виведення коштів через фіктивні компанії.

Через деякий час після першого "викрадення" Семінський заявив, що з 2012 по 2015 рік його викрали знову. Цього разу він висунув звинувачення проти екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського, сім'я якого володіє часткою в "Нафтогазвидобуванні".

За словами акціонерів, Семінський вимагав переписати на нього частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, в обмін на відкликання своєї заяви.

Під час очної ставки нардепа з Рудьковським ще один колишній акціонер компанії, діючий нардеп Нестор Шуфрич розповів, що у нього є інформація про те, що Семінський під час свого другого "викрадення" насправді перебував за кордоном.