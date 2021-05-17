Стало відомо, як в рамках "Великого будівництва" реалізується регіональний авіаплан

Так, за президентською програмою оновлюються аеропорти Рівного, Херсона, Ужгорода, Чернівців, Вінниці, Житомира, Полтави, Кривого Рогу.

Як розповів Голик, в Ужгород вже запустили новий рейс з Києва. На черзі - нові рейси до Кривого Рогу: уже з 9 червня авіакомпанія Windrose починає виконувати перельоти з Києва до Кривого Рогу три дні на тиждень.

"Плюс є ініціатива Кабінету Міністрів щодо скасування ПДВ на внутрішніх рейсах. А Верховна рада проголосувала в першому читанні законопроєкт, що полегшує авіакомпаніям покупку літаків для регіональних авіарейсів. Звичайно, дороги зшивають країну. Але і внутрішні авіарейси країну теж зшивають. У найбільш прямому сенсі цього слова", - резюмував він.