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Стало відомо, як в рамках "Великого будівництва" реалізується регіональний авіаплан

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 15:03
Стало відомо, як в рамках "Великого будівництва" реалізується регіональний авіаплан фото: в Україні триває регіональний авіаплан (David McNew/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У рамках програми президента "Велике будівництво" триває системний розвиток авіаційної інфраструктури регіонів. Відразу в низці аеропортів проходить реконструкція.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Так, за президентською програмою оновлюються аеропорти Рівного, Херсона, Ужгорода, Чернівців, Вінниці, Житомира, Полтави, Кривого Рогу.

Як розповів Голик, в Ужгород вже запустили новий рейс з Києва. На черзі - нові рейси до Кривого Рогу: уже з 9 червня авіакомпанія Windrose починає виконувати перельоти з Києва до Кривого Рогу три дні на тиждень.

"Плюс є ініціатива Кабінету Міністрів щодо скасування ПДВ на внутрішніх рейсах. А Верховна рада проголосувала в першому читанні законопроєкт, що полегшує авіакомпаніям покупку літаків для регіональних авіарейсів. Звичайно, дороги зшивають країну. Але і внутрішні авіарейси країну теж зшивають. У найбільш прямому сенсі цього слова", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в найближчі роки в рамках "Великого будівництва" планується відновити 16 регіональних аеропортів.

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