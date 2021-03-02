Стало відомо про плани ОАЕ інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні

Меморандум про взаєморозуміння між українською BGV Group, що спеціалізується на розвідці й видобутку корисних копалин, та інвестиційною компанією ОАЕ Mubadala передбачає вивчення потенційних можливостей для взаємовигідного співробітництва компаній у галузі видобутку корисних копалин та виробництва на території України продукції з високою доданою вартістю.

"Великий бізнес ОАЕ дуже зацікавлений брати участь своїм капіталом в розробці українських родовищ та видобутку корисних копалин. Своєю чергою, стратегічна мета BGV Group - не тільки добувати та експортувати корисні копалини, але і використовувати їх для виготовлення продукції в Україні. Це дозволить створити вертикально інтегровану промислову інфраструктуру відповідно до світових стандартів, що дозволить нашій країні рухатися шляхом створення ланцюжка доданої вартості й досягнення максимального рівня екологічної безпеки виробництва. Наші інтереси в даному питанні з арабськими інвесторами збігаються", - повідомив власник BGV Group Геннадій Буткевич.

Своєю чергою, посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі, коментуючи підсумки візиту української делегації, зазначив в ОАЕ, що інвестиційна компанія Mubadala має великий досвід виходу на нові ринки, і Україна має реальний потенціал для іноземних інвестицій.

"Ми вивчали інвестиційно-промисловий потенціал України в секторі гірничодобувної промисловості. Підписання меморандуму про взаєморозуміння між компаніями BGV Group і Mubadala свідчить про живий інтерес найбільшого національного фонду ОАЕ в потенційній співпраці за даним напрямом. Україна має великі перспективи, які, сподіваюся, будуть реалізовані в численних спільних проектах", - заявив Аль-Каабі.