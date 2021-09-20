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Стало відомо, на яку іноземну зброю розраховує Україна

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Понеділок 20 вересня 2021 09:59
Стало відомо, на яку іноземну зброю розраховує Україна Фото: командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Олег Черниш, Валерія Поліщук

Збройні Сили України потребують сучасних засобів протиракетної оборони (ПРО) і зенітних ракетних комплексах. Закупівля ЗРК можлива по імпорту або отриманні в якості матеріально-технічної допомоги від країн партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Мова йде про зенітно-ракетні комплекси, комплекси тактичних систем ПРО, протикорабельні ракетні комплекси на корвети і ракетні катери; ракетні комплекси РК МБ Seaspear в рамках Меморандуму з Великобританією, ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 "Bayraktar", - заявив він.

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Збройні сили України Сергій Наєв
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