ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стали відомі штрафи за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років

Новость на русском →
П'ятниця 06 серпня 2021 15:40
Стали відомі штрафи за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років Фото: в Україні будуть штрафувати за продаж ліків дітям до 14 років (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Україні із 7 серпня діятиме заборона на продаж ліків в аптеках дітям до 14 років. Однак для того, щоб за це почали штрафувати, потрібно прийняти відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького в Facebook.

Парламенту потрібно ухвалити законопроект № 5123-1, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям:

  • при першому порушенні у розмірі 6,8 тисяч - 13,6 тисяч гривень.
  • при повторному – 13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень.

"Штрафи доволі великі. Якщо ж і цього буде замало, будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - наголоси Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
штраф Михайло Радуцький
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація