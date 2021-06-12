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Стали відомі лауреати Пулітцерівської премії 2021 року

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США, Субота 12 червня 2021 05:11
Стали відомі лауреати Пулітцерівської премії 2021 року Фото: Пулітцерівська премія-одна з найбільш престижних нагород США (instagram.com/pulitzerprizes)
Автор: Даша Харченко

11 червня в Нью-Йорку оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2021 року. Переможцем у номінації "Служіння суспільству" стала газета The New York Times. Нагороду отримали за матеріали про пандемію коронавірусу.

Про це йдеться на сайті премії.

Крім того, один з авторів NYT Уеслі Морріс став лауреатом премії в номінації "Критика" за свої статті, присвячені расовій нерівності.

Газета Star Tribune з Міннеаполіса виграла в номінації "Новинна журналістика". Саме там в травні минулого року після затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд і де почалися акції протесту руху BLM.

Метт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe стали лауреатами в номінації "Журналістські розслідування".

Флоридська газета The Tampa Bay Times отримала нагороду за висвітлення місцевих новин, що публікувала в 2020 році матеріали про зловживання поліції в окрузі Паско.

Портал BuzzFeed став володарем премії за серію матеріалів, присвячених політиці влади КНР щодо уйгурів.

Reuters і The Atlantic отримали нагороди в категорії "Роз'яснювальні репортажі" за дослідження про вердикти федерального суду США і про коронавірус.

Кращою художньою книгою визнаний роман "Нічний сторож" Луїзи Ердріх, присвяченій боротьбі виселених зі своїх земель американських індіанців в 1950-х роках.

У номінації "Краща документальна" книга перемогу отримав Девід Цуккіно за твір "Брехня Вілмінтона", присвячений історії руху переваги білої раси в США в кінці XIX і початку XX століть.

Нагадаємо, в 2020 році журналісти американської газети The New York Times стали володарями Пулітцерівської премії за критичні статті про Росію.

Пулітцерівська премія - одна з найбільш престижних нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру.

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