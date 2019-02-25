Стали відомі деталі перебування в Болгарії агента ГРУ із справи Скрипалів

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Болгарські правоохоронці повідомили про розслідування британських дипломатів

Агент ГРУ, який в'їхав в Болгарію під псевдонімом Сергій Федотов в 2015 році, зняв номер у готелі "Орбіта", де знаходився офіс болгарського підприємця Еміліана Гебрева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання "24 години".

За словами джерела видання, у слідства є відеозаписи, на яких росіянина видно на парковці готелю. Також встановлено, що на територію Болгарії Федотов прибув на знятому в прокат автомобілі. Болгарські силовики повідомили про розслідування британських дипломатів.

Нагадаємо, у розслідуванні Вellingcat говорилося, що третій російський офіцер ГРУ, який знаходився в Британії в момент отруєння Сергія і Юлії Скрипалів "Новачком" у березні 2018 року, прибув до Болгарії за кілька днів до отруєння підприємця Гебрева в 2015 році.

24 квітня Федотов прибув рейсом з Москви в болгарський морський курортне місто Бургас. Він замовив зворотний рейс, який повинен був вилетіти з болгарської столиці Софії назад у Москву 30 квітня. Однак на зворотний рейс він не з'явився. Замість цього він з'явився ввечері 28 квітня в стамбульському аеропорту "Ататюрк" і в останній момент купив квиток на рейс до Москви.

В той же день підприємець Гебрев був госпіталізований після того, як втратив свідомість на прийомі в Софії. Приблизно в той же час погано себе відчули також його син і один з керівників компанії. Всі троє були госпіталізовані з симптомами гострого отруєння. Стан Гебрева різко погіршився і він впав у кому. Лікарі припустили, що протягом дня або днів перед 28 квітня він вступив в контакт з отрутою або вжив її всередину.