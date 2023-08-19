ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стальной фронт" снарядил "Азов" на 40 млн гривен

Новина українською →
Суббота 19 августа 2023 18:42
"Стальной фронт" снарядил "Азов" на 40 млн гривен Фото: "Стальной фронт" снарядил "Азов" на 40 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила большую партию техники, необходимую для эффективного уничтожения врагов: 8 пикапов, 30 автономных зарядных станций EcoFlow, 30 "старлинков", 5 лазерных дальномеров и 10 биноклей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы "Метинвест".

На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время.

Стоимость техники – около 40 миллионов гривен, передала ее "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

"Прицелы выдерживают большие нагрузки, они очень точны и считаются одними из лучших в мире. Они есть на вооружении многих армий мира. А еще на передке очень нужна связь, ведь передаточные антенны. Поэтому передаем также партию старлинков", - говорит руководитель. проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала войны "Метинвест" направил уже более 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта".

В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 5,5 млрд грн с начала большой войны с россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины
NEWS
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне