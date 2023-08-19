"Стальной фронт" снарядил "Азов" на 40 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы "Метинвест".

На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время.

Стоимость техники – около 40 миллионов гривен, передала ее "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

"Прицелы выдерживают большие нагрузки, они очень точны и считаются одними из лучших в мире. Они есть на вооружении многих армий мира. А еще на передке очень нужна связь, ведь передаточные антенны. Поэтому передаем также партию старлинков", - говорит руководитель. проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала войны "Метинвест" направил уже более 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта".

В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 5,5 млрд грн с начала большой войны с россией.