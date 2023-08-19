"Стальной фронт" снарядил "Азов" на 40 млн гривен
Бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила большую партию техники, необходимую для эффективного уничтожения врагов: 8 пикапов, 30 автономных зарядных станций EcoFlow, 30 "старлинков", 5 лазерных дальномеров и 10 биноклей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы "Метинвест".
На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время.
Стоимость техники – около 40 миллионов гривен, передала ее "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".
"Прицелы выдерживают большие нагрузки, они очень точны и считаются одними из лучших в мире. Они есть на вооружении многих армий мира. А еще на передке очень нужна связь, ведь передаточные антенны. Поэтому передаем также партию старлинков", - говорит руководитель. проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.
Напомним, всего с начала войны "Метинвест" направил уже более 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта".
В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 5,5 млрд грн с начала большой войны с россией.
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