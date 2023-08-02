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"Стальной фронт" передал украинским бойцам уже более 800 единиц техники для связи

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Среда 02 августа 2023 20:01
"Стальной фронт" передал украинским бойцам уже более 800 единиц техники для связи Фото: "Стальной фронт" передал украинским бойцам уже более 800 единиц техники для связи (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы с начала войны получили уже 875 единиц техники для обеспечения надежной связи и построения сетей коммуникаций: 405 командирских и автомобильных радиостанций, 40 систем связи для бронетранспортеров М113, 30 ретрансляторов, 50 старлинков и 350 антенн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Эту технику военнослужащим компания передала в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одну из самых крупных партий помощи Метинвест отгрузил бойцам третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Это 100 командирских радиостанций и столько же автомобильных, более 200 антенн, роутеров и ретрансляторов.

Также защитникам передали более 100 зарядных станций EcoFlow и специальную коммуникационную аппаратуру для бронетранспортеров. Общая стоимость предоставленного составила более 20 млн. грн.

Все эти принадлежности позволят построить надежную линию связи на передовой и повысить координацию военных при выполнении оперативных задач. Некоторые позиции были дефицитными на отечественном рынке, чтобы удовлетворить потребности военных, представители "Метинвеста" выходили на зарубежных поставщиков из США и Европы.

"В полевых условиях наличие связи и зарядных станций - залог бесперебойной передачи информации на всех уровнях, в частности между подразделениями. Современная техника помогает делать их действия скоординированными и четкими. Мы будем поддерживать ВСУ и в дальнейшем, до самой победы. Это принципиальная позиция Рината Ахметова, именно на этом строится деятельность "Стального фронта" и Метинвеста", - отметил руководитель проектного офиса генерального директора группы Александр Водовиз.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта".

Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.

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