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"Стальной фронт" передал Главному управлению разведки партию "Валькирий"

Четверг 14 сентября 2023 12:54
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"Стальной фронт" передал Главному управлению разведки партию "Валькирий" Фото: "Стальной фронт" передал Главному управлению разведки партию "Валькирий" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы Главного управления разведки получили партию из 4-х БПЛА "Валькирия". Их передала компания "Укртелеком", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт". Всего компания уже доставила ВСУ почти 20 "Валькирий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы ежедневно работаем, чтобы снабжать телекомуслугами украинцев. Не менее важное для нас направление работы - помощь нашим защитникам. Гордые, что смогли передать разведчикам дроны почти в их профессиональный праздник. "Валькирии" от Укртелекома и "Стального фронта" Рината Ахметова уже полетели приближать нашу победу", - сообщил генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

&quot;Стальной фронт&quot; передал Главному управлению разведки партию &quot;Валькирий&quot;

За время полномасштабного вторжения "Укртелеком" передал бойцам десятки БПЛА, среди них беспилотные авиационные комплексы "Валькирия" и "Аист", а также сотни дронов, тысячи специальных планшетов, медицинских средств, сотни автомобилей и многое другое.

На нужды защитников Украины компания направила около 70 млн грн от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

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