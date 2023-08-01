"Стальной фронт" передал бойцам квадроциклы и дроны

Бойцы на передовой получили два квадроцикла и очередную партию из восьми дронов. Передала технику компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Один из квадроциклов, в комплекте с прицепом, отправился к пехотинцам на запорожском направлении.

"Такая техника очень ценится своей высокой мобильностью - она незаметна, с легкостью преодолевает препятствия на пути. Поэтому мы пытались как можно быстрее отреагировать на запрос военных и предоставить необходимую технику. Уверен, что это поможет нашим бойцам еще быстрее и эффективнее одерживать победу", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Еще один квадроцикл был передан морским пехотинцам, воюющим на границе Запорожской и Донецкой областей. Квадроцикл, уверяют военные, легко преодолеет путь к передовым позициям.

Помимо квадроцикла, морские пехотинцы получили от "Метинвеста" партию дронов. Передали коптеры и другим подразделениям защитников Донецкой области. В этот раз восемь Mavic`ов будут помогать обнаруживать и поражать враждебные позиции и отслеживать перемещение оккупантов.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.